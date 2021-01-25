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Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven’da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında tansiyon yükselmesi ile göstericiler, 1 polis aracını ve bisikletleri ateşe verirken, en az 30 kişi gözaltına alındı.

Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı
Hollanda'da tansiyon yükseldi: 30 gözaltı
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İHA

Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde kısıtlama karşıtı protesto patlak verdi. Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara dökülürken, Eindhoven'da sokaklar savaş alanına döndü. Eindhoven'daki tren istasyonu yakınlarında toplanan yüzlerce kişi polise taş ile saldırdı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken, 1 polis aracını ise ateşe verdi. Gösteriler sırasında bazı dükkanlar yağmalanırken, çevrede bulunan binalar da taşlı saldırıya uğradı. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürüldü.

Eindhoven polisi tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, gösteriler nedeni ile vatandaşları şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarırken, tren seferleri durduruldu.

AMSTERDAM'DA PROTESTO VARDI

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nin bulunduğu meydanda toplanan yüzlerce kişi Eindhoven'da olduğu gibi ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise, protesto yapıldığı bölgeyi "yüksek riskli bölge" olarak ilan ederek, polise göstericilerin üstlerini arama yetkisi verdi.

ATEŞE VERİLDİ

Urk isimli balıkçı köyünde ise dün bir grup genç sokağa çıkma yasağına ihlal etmesi üzerine polisle çatıştı. Polise havai fişek ve taş ile saldıran grup, geçici Covid-19 test merkezini ateşe verdi.

PROTESTOLAR LAHEY KENTİNE DE SIÇRADI

Hollanda’da Covid-19 kısıtlamaları başkent Amsterdam ve Eindhoven’ın ardından Lahey’e de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİDLİ

Hollanda’da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda’da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda’da toplam vaka sayısı 948 bin 933’e, toplam can kaybı ise 13 bin 540’a ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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