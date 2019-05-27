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Hollandalı turistten 3 gündür haber alınamıyor

DHA

Antal'ya tatile gelen Hollanda vatandaşı Kristel Navarro'dan (21) üç gündür haber alınamıyor. Genç kadının Hollanda'daki ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarını arıyor. Hollanda'daki ailenin, kısa süre içinde Antalya'ya gelecek

Antalya

Antal'ya tatile gelen Hollanda vatandaşı Kristel Navarro'dan (21) 3 gündür haber alınamıyor. Genç kadının Hollanda'daki ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarını arıyor.



DHA'nın haberine göre, Kundu turizm bölgesindeki bir otele 20 Mayıs'ta bir arkadaşıyla birlikte tatile gelen Kristel Navarro, 24 Mayıs'ta otelden ayrıldı. Arkadaşına Antalya'da kalacağını söyleyen Navarro'nun ailesi, 3 gündür kızlarına ulaşamayınca sosyal medya üzerinden Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert'e ulaştı.

Ailenin isteği üzerine Antalya Yardımlaşma Platformu'nda yayımlanan kayıp ilanında, Kristel Navarro'yu görenlerin verilen telefon numarasından aileye ulaşması istendi. Hollanda'daki ailenin, kısa süre içinde kızlarını aramak için Antalya'ya geleceği öğrenildi.

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