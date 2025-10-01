Habertürk
        Haberler Dünyadan Hollywood'dan 'Yapay zekâ' tepkisi

        Hollywood'dan 'Yapay oyuncu' tepkisi

        Hollywood'un ilk 'Yapay zekâ oyuncusu' olan 'Tilly Norwood' ile bazı ajansların yakından ilgilenmeye başlaması, ABD'deki sinema ve televizyon sektöründe tepkiyle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:34 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:34
        Hollywood'dan 'Yapay oyuncu' tepkisi
        ABD'de Beyazperde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekâyla oluşturulan, 'Tilly Norwood' adlı 'oyuncu'nun insan sanatını değersizleştirdiğini ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek tepki gösterdi.

        Sosyal medyada genç bir aktris gibi görünen Tilly Norwood, yapımcıları tarafından; "Bir sonraki Scarlett Johansson" olma hedefiyle tanıtılırken, SAG-AFTRA, yapay zekâ 'oyuncu' hakkında açıklama yayımladı.

        Açıklamada, yaratıcılığın insan merkezli olması gerektiği vurgulanarak; "Tilly Norwood, bir aktör değil, profesyonel sanatçıların emekleriyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünüdür" ifadesi kullanıldı.

        Yapay zekâyla üretilen karakterlerin 'Yaşam deneyimi ve duygudan yoksun' olduğu belirtilen açıklamada, bunun insan sanatını değersizleştirdiğine ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkati çekildi.

        Tilly Norwood
        Tilly Norwood

        Açıklamada ayrıca, sendikayla anlaşmalı yapımcıların 'sentetik oyuncuları' kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğu hatırlatıldı.

        İngiliz oyuncu Emily Blunt; "Bu gerçekten korkutucu, ajanslar bunu yapmamalı. Lütfen insan bağını elimizden almayın" ifadelerini kullanırken, Tilly Norwood ile çalışacak ajansların boykot edilmesi çağrısı yaptı.

        Emily Blunt
        Emily Blunt

        Tilly Norwood'un geliştiricisi Hollandalı oyuncu ve komedyen Eline Van der Velden, karakterin 'İnsanların yerine geçmek için değil, sanatsal bir eser olarak' tasarlandığını savunmuştu.

        Hollywood'da yapay zekâ kullanımı, 2023'te başlayan uzun süreli grevlerde de en önemli tartışma başlıklarından biri olmuştu.

