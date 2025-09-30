Hollywood'u sarsan iddia: Nicole Kidman ile Keith Urban'ın 19 yıllık evliliği bitti

Nicole Kidman ile Keith Urban'ın, 19 yıldan uzun süren evliliklerinin bittiği iddia edildi. Ayrılık haberi, Kidman ya da Urban tarafından resmi olarak doğrulanmasa da ABD basını, ayrılığı çifte yakın kaynaklara doğrulattığını yazdı.

Haberlerde, 58 yaşındaki Nicole Kidman ile 57 yaşındaki Keith Urban'ın yaz başından bu yana ayrı yaşadığı belirtildi.

2005'te aşk yaşamaya başlayan Nicole Kidman ile Keith Urban, Haziran 2006'da evlendi. Çiftin 17 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adında iki kızı var.

İddialara göre şarkıcı Keith Urban, kendine Nashville'de bir ev aldı ve o eve taşındı. Nicole Kidman'ın ayrılmak istemediğini ve evliliğini kurtarmaya çalıştığını iddia ediliyor. Kaynaklar, iki çocuğuna bakan Kidman için; "Keith'in gidişinden bu yana geçen bu zor zamanda aileyi bir arada tutuyor" ifadesinde bulundu.

REKLAM

"EVLİLİĞİMİZİ İLK DÖRT AYDA MAHVETTİM"

Eşi Nicole Kidman'dan ayrıldıktan sonra duygusal anlar yaşadığı söylenen Keith Urban'ın etkileyici bir konuşma yaptığı bir videosu yeniden gündeme taşındı.

Geçen yıl haziran ayında Keith Urban, AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü Gala Töreni'nde Nicole Kidman'ı onurlandırırken, bağımlılıklarının evliliğini mahvettiğini açıkça söyleyerek, törene katılanları şaşkına çevirmişti.