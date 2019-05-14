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Hollywood'un efsane oyuncusu Doris Day hayatını kaybetti!

HABERTURK.COM

Que Sera Sera şarkısıyla tarihin unutulmazları arasında yer alan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day 97 yaşında hayata gözlerini yumdu

Doris Day

Hollywood'un efsane aktrislerinden Doris Day, 97 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcılıktan oyunculuğa geçen Doris Day aynı zamanda hayvan hakları aktivistiydi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre sanatçının ölümünü onun adını taşıyan hayvan hakları vakfı duyurdu.

Açıklamada Day'in ilerleyen yaşından ötürü yaşadığı sağlık sorunları ve son zamanlarda geçirdiği zatürre nedeniyle evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Doris Day 3 Nisan 1922'de Ohio'da dünyaya geldi. Kariyerine 1939 yılında bir grupta şarkıcı olarak başladı. 1948'de gruptan ayrılarak sinema oyunculuğuna yöneldi.

1956'da bir filmde seslendirdiği Que Sera Sera adlı şarkısı dünya çapında hit oldu. 1960'da Pillow Talk filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterildi. 

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