- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'ye gitmek için hareket eden 700 kişilik grup, Honduras'ın Guatemala sınırına ulaştı. AA'nın La Prensa gazetesine dayandırdığı habere göre, pazartesi günü Guatemala sınırını geçenlere katılmak üzere 700 kişilik yeni "göçmen karavanı" ülkenin Guatemala sınırındaki Agua Caliente bölgesine geldi.
Göçmenler, daha iyi bir hayat için ABD'ye gitmek istediklerini ifade ediyor. Göçmenlerin, kimliklerini belirten bir belge göstermeleri karşılığında Guatemala'ya geçişlerine izin veriliyor. Şu anda kısmen kapalı olan sınır hattının güvenlik güçleriyle çevrili olduğu dikkati çekiyor.
Agua Caliente bölgesinde, karavanın geçişini engellemek sıkı güvenlik önlemleri alındı. Honduras polisi Guatemala ve El Salvador sınırında 54 kontrol noktası kurdu. Ayrıca, ülkede yetkililer "Göç yolunda hayatınızı riske atmayın." çağrısı yapıyor.
Honduras Dışişleri Bakanlığına göre, geçen ekim ayından bu yana göçmen karavanıyla ABD sınırına giden kişilerden hiçbiri sığınma hakkı veya bu ülke topraklarında yasal bir şekilde kalma hakkı elde edemedi.
"TAM ANLAMIYLA BİR HİÇLİĞE GELİYORLAR"
ABD'de göç konusunda uzman Avukat Tania Silva, yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD tarafından kabul edilme oranının çok düşük olduğunu söyledi.
Başvuruların yüzde 90'ının reddedildiğini belirten Silva, kabul gören yüzde 10'unun ise avukatlar tarafından temsil edilenlerden oluştuğu bilgisini verdi.
Göçmen karavanıyla gelenlerin birçoğunun sığınma hakkı olmadığını vurgulayan Avukat Tania Silva, "Buraya gelenlerin çoğu şiddetten kaçıyor. Şiddet ne kadar kötü olursa olsun, tek başına sığınma hakkı alabilmek için yeterli değil." ifadelerini kullandı.
Önceki karavanlarla gelenlerden birçok kişinin pişman olduğunu dile getiren Silva, "Ben üçüncü karavanın yalan haber olduğunu düşünmüştüm. Gerçek şu ki tam anlamıyla bir hiçliğe geliyorlar. Önceki göçmenlere yolculuğun kolay olacağı, korunacakları ve ABD sınırına vardıklarında geçmelerine izin verilecekleri söylenmişti." diye konuştu.
Silva, daha önce gelen göçmenler arasından birçok çocuğun kaybolduğunu ve hala bulunamadığını hatırlattı.
GUATEMALA'YA DÜN GEÇEN GÖÇMEN KARAVANI
Honduras hükümeti dün ABD'ye gitmek üzere 709 Honduraslının bulunduğu bir göçmen karavanının ülkenin San Pedro Sula bölgesinden Guatemala'ya geçtiğini açıklamıştı.
Honduras Acil Durum Komisyonu (Copeco) Direktörü Lisandro Rosales, dün 359 kişinin yasal yollardan, 350 kişinin ise kaçak olarak Guatemala'a geçtiğini doğrulamıştı.
Rosales, göçmenler arasında bulunan 23 çocuğun, yanlarında kendilerine eşlik eden kimse olmadığı için Çocuk, Genç ve Aile İdaresine sevk edildiğini duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.