Cip ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var

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ABD yönetimi, İran'da Kasım ayı ortasında benzin fiyatlarına yönelik zamma tepki olarak patlak veren protestolarda bini aşkın göstericinin ölmüş olabileceğini açıkladı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook yaptığı açıklamada, gösterilerde binlerce İranlının yaralandığını ve en az 7 bin kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Hook, ölü sayısına ilişkin verdiği rakamı kaynağını açıklamadığı haberlere dayandırdı.

Hook, geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinin ortaya attığı, İran'ın Mahşehr kentinde Devrim Muhafızları'nın açtığı ateş sonucu yüzü aşkın kişinin öldürüldüğü olayın videosunu gördüğünü kaydetti.

İran’da 15 Kasım’da hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 300’e yakın zam yapmasına tepki olarak başkent Tahran'da başlayan gösteriler, kısa sürede yüzü aşkın kent ve kasabaya yayılmıştı.

Gösteriler zamanla siyasi boyuta bürünmüş, çoğunluğunu genç ve işçi sınıfından olanların oluşturduğu protestocular ülke yönetiminin en tepesindeki dini liderlerin istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

İranlı yetkililer gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda resmi bir açıklama yapmıyor, ancak Uluslararası Af Örgütü hafta başında yaptığı açıklamada en az 208 protestocunun yaşamını yitirdiğini belgelediğini duyurmuştu.

Protestoların 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana ülkedeki en kanlısı olduğu vurgulanıyor.