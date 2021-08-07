Bu nasıl bir vicdansızlık! Hopa’da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı - Haberler

Bu nasıl bir vicdansızlık! Hasta atları görenler gözyaşlarını tutamadı! 0:00 / 0:00

İHA

Hopa'nın Tarzioğlu virajındaki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesindeki atları gören çevredekiler ne yapacağını şaşırdı. O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi.

Dorsedeki 10’un üzerindeki atların bazılarının hayatını kaybettiği, bazılarının baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, atları Gürcistan'a götürmeye planlayan Gürcü şoförün durumun fark edilmesi üzerine kayıplara karıştığı öğrenildi. Belediye veteriner ekiplerinin ise hasta atların tedavilerine başladığı kaydedildi.

TIR GARAJINDA KADERLERİNE TERK EDİLDİLER

Tırın dorsesindeki atların Kars’tan Kırgızistan’a götürülmek üzere yola çıkartıldıkları ancak atların hastalanması ve bazılarının ölmesi üzerine şoförü tarafından tır garajında kaderlerine terk edildiği ortaya çıktı.

"KAPIDAN GEÇEMEYECEĞİMİ ANLADIM VE GERİ DÖNDÜM"

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yapılan incelemede tır şoförünün Şerafettin Civelek isimli şahıs olduğu belirlendi.

Tır garajına gelen Şerafettin Civelek atların Kırgızistan’da bir düğünde verilecek ziyafette kesilmek üzere bu ülkeye götürdüğünü belirterek ”Kars’tan tıra yüklediğimiz hayvanları Kırgızistan’a götürmek üzere yola çıktım.

Sarp Gümrük Kapısı’na varmadan hayvanların hastalandığını görünce kapıdan geçemeyeceğimi anladım ve geri döndüm. İlk boş alan bulduğum yere aracı park ettim ve olan manzaraları görünce bende üzüldüm” dedi.

Öte yandan atları gören ve isminin Alev olduğu öğrenilen Hopalı bir hayvansever ölü ve hasta atları görünce gözyaşlarına boğuldu.

Aç ve susuz kalan hayvanlara belediye zabıta ekipleri ve hayvan sever kadın su ve yemek vermeye çalıştı.