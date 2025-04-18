Hopi'de iki üst düzey atama

Hopi, 10. yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendiriyor.

Satış alanında deneyimli isimlerden Gamze Bektaş, 2 Nisan itibarıyla Hopi'nin Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken; Hopi'nin kurucu ekibinde yer alan Murat Taşbaş ise 3 yıl aranın ardından 14 Nisan itibarıyla yeniden Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gamze Bektaş Kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Gamze Bektaş, 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Turquality Yönetici Geliştirme Programı'nı tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Coca Cola İçecek ve Enter Telekom'da Satış Müdürü olarak görev alan Bektaş; ardından Turkcell'de Büyük Müşteriler, Kurumsal Çözümler ve Orta ve Büyük Müşteriler Satış birimlerinde Grup Satış Müdürü görevlerinde bulundu. Turkcell'deki 10 yıllık yolculuğunun ardından Vodafone'a Kurumsal Satış Kıdemli Müdürü olarak atanan Gamze Bektaş, daha sonra Arvento Mobil Systems'de Türkiye Satış Direktörlüğü görevini üstlendi. 3 yıldır Sovos'ta Kıdemli Satış Direktörü görevini yürüten Bektaş, Hopi'de Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı görevi ile satış organizasyonundan sorumlu olarak, farklı ürünlerdeki satış gücünü artırmak amacıyla bir araya getirilen Ticari İş Ortaklıkları ve Customer Success ekiplerinin liderliğini üstlenecek.