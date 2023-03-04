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Laboratuvar testleri genellikle kan, tükürük ve idrar gibi numuneler üzerinden yapılır. Numunenin türü neyin ölçüldüğüne, gereken doğruluğa ve/veya hastanın yaşına bağlı olacaktır. Sağlıklıyken yapılan hormon testi sonuçları, yiyecek, içecek, dinlenme, egzersiz ve adet döngüsü gibi doğal baskılara göre değişir. Bu da sağlık ve hastalık sonuçlarının örtüşmemesine neden olabilir. İşte “hormon testi nasıl yapılır, hormon testi aç karnına mı yapılır” sorularının cevapları.

Hormon Testi Aç Karnına mı Yapılır?

Rutin kan testlerinizi aç karnına yaptırmanız, esas olarak kan şekeri ve kolesterolü kontrol etmek için yapılan testler nedeniyle önemlidir. Hemoglobin seviyeleri, böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyonu, tiroid hormonları, sodyum ve potasyum seviyeleri gibi diğer birçok kan testinin aç karnına yapılması gerekmez. Çünkü bunlar yemeklerden önce veya sonra anlamlı bir derecede değişmez.

Burada hormon ile alakalı yapılan testleri diğerleriyle karıştırmamak gerekir. Kan şekeri tabii ki yemeklerle birlikte değişir ve özellikle çok şekerli veya nişastalı bir şeyler yedikten sonra sıklıkla yükselir. Bu nedenle, doktorlar yıllarca diyabet testi ve takibi için açlık kan şekeri seviyelerini ölçmek için belli bir aç kalma süresi isterler. Kolesterol de kan testinden önceki saatlerde yemek yemekten etkilenebilir. Bunun nedeni, insanların genellikle en çok ilgilendikleri kolesterol türü olan LDL veya kötü kolesterolün aslında kanınızda ölçülmemesi, matematiksel bir formül kullanılarak hesaplanmasıdır. Ancak hormon testleri için durum çok daha farklı olabilmektedir.

Sabah erken saatlerde kan testlerinin gerekli olduğu özel durumlar olabilir. Testosteron veya kortizol gibi belirli hormonların, gün içinde oldukça dalgalanma gösterdikleri için doğru bir şekilde yorumlanabilmeleri adına sabahın erken saatlerinde ölçülmesi gerekir. Ancak her zaman için aç karnına olmak zorunda değilsiniz, bazen sadece sabah erken saatlerde yapılmaları gerekir. Belirli testlerde doktor hastaya nasıl hazırlanacağı konusunda tavsiyede bulunacaktır. Hormonların vücudun çalışmasını sağladığı ve seviyelerin oruç tutma, yemek yeme, susama, sigara içme, egzersiz, duruş, günün saati, adet döngüsünün aşaması ve ilaçlar gibi çeşitli talepleri karşılamak için değiştiği görülebilir. Birkaç hormonun kan seviyesi günün saatine göre önemli ölçüde değişir. Örneğin, kortizol ve testosteron sabahın erken saatlerinde en yüksek seviyededir. Peki, adetliyken hormon testi nasıl yapılır?

Adetliyken Hormon Testi Nasıl Yapılır?

Adet dönemindeyken hormon testi yaptırmak tabii ki mümkündür. Sadece bu dönem için belirlenmiş bazı günler vardır. Bu bağlamda regl iken hormon testi yaptıracaksanız dönemin 2. ya da 3. günü tercih edilmelidir. Eğer adet olmanızla alakalı bir hormon testine tabi tutulacaksanız bu durumda gününü doktorunuza sormanız daha doğru olacaktır. Bütünüyle bakıldığında hormon testleri hem sabah hem de aç karnına yapılmakladır. Elbette bunun dışında kalan şartlar da bulunmaktadır. Örneğin, prolaktin ölçümü için aç karnına kuralı mevcut iken ek olarak bir gün evvelinden cinsel ilişkiye girilmemesi kuralına da uyulması gerekmektedir. Ayrıca meme başı uyarısı da olmamalıdır.

Hormon testleri sağlık ocakları merkezlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Sadece bu merkezlerin yeterli olanaklara sahip olup olmadığı bölgeye göre değişebilmektedir. Eğer gerekli imkânlara sahiplerse hormon testinizi sağlık ocaklarında da yaptırabilirsiniz. Fakat özel olarak istenen farklı hormon testleri için belli sağlık kuruluşlarına başvurulması en doğrusu olacaktır. Eğer tüylenme için hormon testi yaptırmayı düşünüyorsanız doktorunuz öncecisinde hirsütizm tanısına yönelik testler isteyecektir. Bunlar; dehidroepiandrosteron sülfat, dihidrotestesteron, testosteron ve testosteron şeklindedir.

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