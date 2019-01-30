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Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz" başlıklı yazısı yürek burktu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum felaketinde içinde bulunduğu aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan psikoloji bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar, aradan geçen 7 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Ağva Deresi'nde, kıyılarında ve derenin açıldığı denizde gece gündüz yaptıkları çalışmalarda genç kıza ait olduğu anlaşılan bir ayakkabının dışında ize rastlanamadı.
Bu arada Buse'nin, sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı anlaşılan paylaşımı okuyanların yüreklerini burktu.
Acar'ın paylaşımında "Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik...Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü...İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz... Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" ifadeleri dikkati çekti.
BABA ACAR, DEFTERE KURTARMA ALANININ KROKİSİNİ ÇİZDİ
Baba Acar, deftere kurtarma alanının krokisini çizdi. Çalışmaları ilk günden itibaren yakından takip eden baba Ahmet Acar, not defterine arama çalışmalarının krokisini çizdi.
Baba Acar, Ağva Deresi'nde kızının bulunabileceği yerleri de elindeki defter ile anlattı, arama çalışmalarının nerede devam edebileceğine ilişkin jandarma ekipleriyle istişarelerde bulundu.
Acar'ı arama çalışmalarına 118 kişilik ekip katılıyor. Dereyi üç defa tarayan ekiplere karadan da AFAD ve jandarma timleri eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Yaşam gemisi de arama çalışmaları kapsamında Antalya'ya geldi. Su altı radarlarının da kullanıldığı çalışmalara havadan da sahil güvenlik helikopteri destek veriyor.
Ankara'dan gelen 19 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ekibi de aramalarda önemli rol oynuyor. Deredeki riskli bölgeleri rafting botları ve halatlar yardımı ile didik didik arayan JAK ekipleri denizden de zodyak botlar eşliğinde dalış gerçekleştirerek su altında arama yapıyor.
Ekip içerisinde yer alan 6 kişilik dağcı JAK timi ise hortumun etkili olduğu derenin çevresindeki dağlık ve sarp arazide arama yaptı.Hastaneden taburcu edilen Anne Ayla Akkın da arama çalışmaları hakkında her gün bilgilendiriliyor.
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