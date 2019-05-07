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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hotmail hesap açma işlemi nasıl yapılır? Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesap açma 2019

İnternet kullanıcıların birçoğu iş maili ya da kişisel mail adresine sahip olmak için Hotmail'e başvuruyor. Birçok kullanıcı Hotmail'e kayıt olma, Hotmail'de hesap açma ve daha sonra Hotmail oturum açma işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Hotmail hesap açma işlemi nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Hotmail hesap açma işlemi

İnternet'te ilk web posta servislerinden biri olan Hotmail, uzun yıllardır pek çok kullanıcıya hizmet vermeye devam ediyor. Hotmail hesabı açmak isteyen kişiler, Hotmail'a nasıl kaydolacaklarını merak ediyor. Peki hotmail kaydol işlemi nasıl yapılır? İşte hotmail hesap açma işlemi...

HOTMAIL HESAP AÇMA 2019

Sürekli olarak gelişen hizmetler içinde en çok kullanılan araçlardan birinin msn hizmetleri olduğunu görebilmekteyiz. Her zaman farklı yöntemler ile kullanıma açık olan ve hızlı iletişim araçları arasında çok uzun zamandan beri ayakta duran bu sistemi hotmail msn aç başlığı altında inceleyebiliriz. Hem de tek bir form fırsatı ile sizlerin yanında olan bu sistem sayesinde artık sitelerde bile daha rahat dolaşabileceksiniz. Sosyal paylaşım sitelerinin de açılması için gerekli olan bu hizmet kaliteli ve güvenilir olması ile tanınmaktadır. Günümüzde hotmail kaydol formunun tek tık ile onaylanması ve tek aktivasyon kodu ile resmileşmesi sağlanmaktadır. Genel olarak merak konusu olan durumlardan biri ise form içinde sizden istenen bilgilerin içeriğidir. Tamamen kişisel bilgiler olması sebebi ile herkesin kendi hesabını kendisinin açması gerekmektedir. Herkesin ulaşımına açık olan bir düzenleme sayesinde hotmail kaydol oturum aç fırsatlarını takip edebilmek için internet erişimine sahip olmanız yeterlidir.

HOTMAIL HESABI NASIL AÇILIR?

Ardından neler yapabileceğiniz ile ilgili yönlendirmeleri de hotmail aç formu üzerinden ilerleyerek sizlere anlatabiliriz:

- Formun açılmış olduğu sayfaya ulaştığınız zaman bir dizi sorunun sizi karşıladığını göreceksiniz. İlk sorular ile ad ve soyad ile ilgilidir. Her zaman için kendinize ait olan bilgileri girmeniz istenmektedir. Sahte hesapların kapanabilme riski olduğunu unutmamalısınız.

- Bir alt sıraya geldiğiniz zaman kullanıcı adı, hemen bir altında bulunan yere baktığınızda da parola seçeneğini göreceksiniz. Bu kısım hesabınızın temelini oluşturmaktadır. Kullanıcı adı kısmına yazmış olduğunuz karakterlerin sizin hesap adınızı oluşturacağınızı unutmayın ve buna uygun seçimlerde bulunun. Parola alanına geldiğinizde ise sizin için kolay olan bir seçim yapın; ama dışarıdan birinin bilmesine imkan olmayan karakterleri tercih etmekten de uzak durmayın.

- Sırası ile ülke, doğum tarihi, cinsiyet kısımlarını eksiksiz ve gerçek bilgiler ışığında doldurun.

- Onay yapmadan hemen önce istenen son bilgiye baktığımız zaman telefon numarasının istendiğini görebilirsiniz. İlk olarak ülke kodunu ve ikinci olarak da telefon numaranızı eksiksiz olarak girin.

- Formun en son aşaması olan güvenlik kodunu da tam olarak girip robot olmadığınızı kanıtlayın ve hemen sözleşmeyi kabul edin. Hesabınız hazır olacaktır.

 

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YORUMLAR

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