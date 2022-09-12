Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon hangi platformda izleniyor?

Game of Thrones'un yan dizisi olarak yayınlanmaya başlayan House of the Dragon dizisi, 4. yeni bölümüyle bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki, House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı ve hangi platformda izleniyor?

ABONE OL
  • House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon hangi platformda izleniyor ve nasıl izleniyor? House of the Dragon oyuncuları kimler?

    Kısa sürede dünya genelinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran House of the Dragon'un 4. yeni bölümü gündem oldu. Dizinin ilgiyle takip eden binlerce kişi, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon hangi platformda izleniyor ve nasıl izleniyor? House of the Dragon oyuncuları kimler?

    HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

    House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ancak dizinin Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

    HOUSE OF THE DRAGON 4. BÖLÜMÜ ÇIKTI MI?

    Game of Thrones'un yan dizisi olan House of the Dragon'un 3. yeni bölümü 12 Eylül Pazartesi sabahı dünya genelinde yayınlandı.
  • House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon hangi platformda izleniyor ve nasıl izleniyor? House of the Dragon oyuncuları kimler?

    HOUSE OF THE DRAGON KONUSU

    Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.
  • House of the Dragon 4. bölüm yayınlandı mı? House of the Dragon hangi platformda izleniyor ve nasıl izleniyor? House of the Dragon oyuncuları kimler?

    HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

    Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.