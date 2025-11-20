Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yaptığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Baf kentine bağlı Hloraka'da EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan GKRY Lideri Hristodulidis, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin ve belgelerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin, örgütün kurucusu Yeoryos Grivas'ın ilk saklandığı yerlerden biri olduğu belirtildi.

GKRY'de ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) yapılan açıklamada, Rum lider Nikos Hristodulidis'in EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmasına tepki gösterilerek, "Bu açılış tarihi çarpıtma, gerçeği saptırma, hainleri ve ihaneti kahramanlaştırma çabasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hristodulidis'in EOKA lideri Grivas anısına bir müzenin açılışına katılmasının, Kıbrıs tarihine, demokrasisine ve halkına hakaret niteliği taşıdığı" belirtilerek, AKEL'in, yarım asırdır devam eden tarihi çarpıtma, gerçeği saptırma, hainleri ve ihaneti kahramanlaştırma operasyonuna asla taviz vermeyeceği vurgulandı.