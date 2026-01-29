Habertürk
Habertürk
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de

        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:21
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.

        Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

