HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 29.01.2026 - 01:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:21
Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ