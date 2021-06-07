HSK'da görev dağılımı yapıldı 0:00 / 0:00

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda görev dağılımı belli oldu. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçim sonucunda 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Kurul üyeliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atanan Mehmet Akif Ekinci HSK’nın yeni başkanvekili de oldu.

KURUL BAKAN GÜL BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Mevcut HSK’nın görev süresi bugün itibarıyla sona erdi. Meclis’te yapılan seçimle belirlenen, 7 üye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı 4 isim resmen göreve başladı. Yeni Kurul Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandı. Kurul’un doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda, ilik olarak üyelerin dairelere belirlendi. Ardından da daire başkanlıkları ve başkanvekilliği seçimi yapıldı.

YENİ BAŞKANVEKİLİ EKİNCİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Kurul üyeliğine atanan Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanı ve HSK Başkanvekili seçildi. Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulundu. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken HSK üyeliğine atandı. Ekinci, İstanbul’da 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ ile mücadelede aktif rol aldı. Yine Mavi Marmara saldırısı gibi kritik iddianameleri hazırladı.

KOÇ YENİDEN 1. DAİRE BAŞKANI

Kurul’a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ve 2011 yılından beri kesintisiz olarak Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç Kurul’un en kritik dairesi olan 1. Daire Başkanlığı görevine yeniden seçildi. İdari yargı kökenli olan Koç, en uzun süre HSK üyeliği yapan isim olarak da tarihe geçti.

KOÇ KİMDİR?

1966 Konya Ilgın doğumlu olan Koç, ilk orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17 Ekim 2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17 Kasım 2011’de HSK asıl üyesi oldu. 12 Ekim 2014’te yapılan seçimde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Bu dönemde FETÖ’nün yargıdan tavsiye edilmesinde aktif rol üstlendi. 16 Nisan 2017 referandumu ile yeniden yapılandırılan HSK’ya bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı. Erdoğan yeni HSK’da da Halil Koç’u görevlendirdi. Böylece Koç yeni sistemde ve öncesinde 2’şer kez olmak üzere 4’üncü defa HSK üyeliği görevine geldi.

ÜYELERİN DAİRELERİ BELLİ OLDU

Yeni HSK’da üyelerin görev dağılımı belli oldu. Üyelerin görev dağılımları şöyle;

- HSK 1. Dairesi

- Halil Koç (Başkan)

- Hasan Yılmaz

- Hamit Kocabey

- Ömür Topaç

- İbrahim Kolcu

- Ömer Faruk Yıldırım

- HSK 2. Dairesi

- Mehmet Akif Ekinci (Başkan)

- Aysel Demirel

- Ergün Şahin

- Sinan Esen

- Cumhur Şahin

- Bilal Temel