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HSK'dan 15 hakim ve savcı hakkında karar

HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan 15 hakim ve savcı hakkında karar
HSK'dan 15 hakim ve savcı hakkında karar
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HSK'dan yapılan açıklamada, "HSK genel kurulunca Salı günü başlayan ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülen toplantılar sonuncu FETÖ terör örgütüne iltisak, irtibat ve münasebeti saptanan 9 hakim ve savcının Savunmalarının alınarak KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına, haklarında ki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Daha önce ki genel kurulda KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hakim ve savcılar ile ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış 22 hakim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmiş yeni ihraç edilen 9 kişi ile yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcı ile ilgili karar yasa gereği yayımlanmak üzere resmî gazeteye gönderilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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