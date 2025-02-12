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        Haberler Gündem Yargı HSK'nın mazaret kararnamesi Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        HSK'nın mazaret kararnamesi Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 268 hakim ve savcının görev değişikliğine dair mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:43 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:43
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        HSK'nın mazaret kararnamesi Resmi Gazete'de
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        HSK'nin 6 Şubat'taki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararnamede, 255 adli yargı ile 13 idari yargı hakim ve savcısının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

        Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirilmişti.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

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