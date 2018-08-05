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Esin Övet: Gerçekten o kadar saçma bir konu tartışıyoruz ki ve her seferinde de bu konuyu masaya yatırmaktan ben sıkıldım. Didem Soydan da sıkılmış olacak ki patladı zaten.

Oben Budak: Didem bu hayatı gayet eğlenceli bir şekilde yaşarken bu durum birilerine dert oluyor galiba. Paylaşımlarının ikisi de oldukça eğlenceliydi. Planlanıp, haber olayım diye kurgulanan hikâyelerden değil. Eski sevgilileri ile dost kalabilmesi ise herkesin başaramadığı bir durum olduğu için kıskanılıyor bence. Hücrelerine kadar sevdiğin bir adamı veya kadını sonradan bir kaşık suda boğulacaklar listesine getiren kafayı anlamıyorum.

Kadir Kaymakçı: Didem Soydan'ın tost dansı da rakı barkdaklı pozu da günümü güzelleştirdi. Eski sevgilileriyle dost kalması da harika... Bir ton saçmasapan laf etmişler sosyal medyada! Allah'tan Didem Soydan bunlara pabuç bırakmıyor! Bazı 'kurnaz ünlüler' gibi fotoğraf çekilirken içki bardaklarını masadan kaldırmıyor; dilediği gibi yaşıyor, içkisini içip dansını ediyor... Eninden sonunda sahicilik kazanacak... Didem Hanım'a iyi eğlenceler...