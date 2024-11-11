HT Spor'da yıldızlar geçidi devam ediyor: Oğuz Çetin, HT Spor'da!

HT Spor'da yıldızlar geçidi devam ediyor... HT Spor güçlü yorumcu kadrosuna bir yıldız ismi daha kattı! Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış efsane isim Oğuz Çetin HT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kadrosunda Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen ve Hamit Altıntop gibi efsaneleri bulunduran HT Spor'a uzun yıllardır Türk futboluna hizmet eden Oğuz Çetin'de katıldı.

HTSPOR'DA ÇERÇEVE ÖZEL YAYININA KATILMIŞTI

Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış 3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşmuştu. Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel yayını gerçekleştirilmişti.