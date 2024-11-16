HT Spor'un özel haberi TFF'yi harekete geçirdi!

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, 11 Kasım'daki Geçiş Oyunu programında hakemlerin yaşadığı haksız durumu dile getirmişti.

O yayından 11 gün sonra HT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ahmet Selim Kul bana bir mesaj attı. Derneklere üye olanlar, olmayanlar diye. Olmayanlar terfi alamıyormuş. Tam detayları bilmiyordum, o program ışık odu bana. Yetkilileri çağırdım, bilgileri aldım. Hakemler derneğe üye oluyorlar, maç başı aldıkları paranın yüzde 10'unu derneğe veriyorlar. Bir seçimde kıyamet kopuyor." ifadelerini kullandı.