Resmen sattı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çinli teknoloji üreticisi Huawei resmi açıklamayı yaptı: Honor markası resmen satıldı! Huawei, global internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2013 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Honor’ı, Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.'ye sattığını duyurdu.

Çinli şirketten yapılan açıklamada, Huawei’nin bulunduğu durum ve Honor’ı satma gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

“Huawei'nin tüketici işi, son zamanlarda büyük bir baskı altında. Bunun nedeni, cep telefonu işi için gerekli olan unsurların tedarikinde yaşanan sıkıntılardır. Huawei Investment & Holding Co., Ltd. bu nedenle tüm Honor ticari varlıklarını Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.'ye satmaya karar verdi. Bu satış, Honor'ın kanal satıcılarının ve tedarikçilerinin bu zor zamanda başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Satış tamamlandıktan sonra Huawei, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacak veya herhangi bir iş yönetimi veya karar alma faaliyetine dahil olmayacaktır. Bu hamle, Honor'un endüstri zinciri tarafından kendi hayatta kalmasını sağlamak için yapılmıştır.”

YILDA 70 MİLYONLUK SATIŞ RAKAMINA ULAŞTI

Açıklamada, “2013 yılında kurulduğundan bu yana, Honor markası, düşük ve orta seviye fiyat aralığında telefonlar sunarak gençlik pazarına odaklandı. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca, Honor, yılda 70 milyonun üzerinde satış yapan bir akıllı telefon markası haline geldi” denildi.

Huawei ve Shenzhen cephesinden Honor’ın satış bedeli ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, konuyla ilgili olarak geçen hafta kamuoyuna yansıyan haberlere göre Honor için yaklaşık 15 milyar dolarlık bir rakamın ödendiği tahmin ediliyor.