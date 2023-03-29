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HABERTURK.COM

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter ve Uranüs'teki hava durumunun yavaşça değiştiğini tespit etti.

CNN International'da yer alan habere göre, Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'nın dış gezegen komşularını 2014'ten 2022'ye kadar inceledi. Bunun sonucunda Jüpiter ve Uranüs'te hava durumu ve mevsimlerde zaman içinde meydana gelen değişiklikler tespit edildi.

(Jüpiter'in Kasım 2022 ve Ocak 2023'te çekilmiş görüntüsü)

Bu, Güneş'ten yaklaşık 779 milyon km uzaklıkta bulunan Jüpiter ve yaklaşık 3 milyar km uzaklıkta bulunan Uranüs'teki mevsimlerin daha yavaş ilerlemesi anlamına geliyor. Ancak dev gezegenler halen aşırı hava olaylarına maruz kalıyor. Bu özellikle Uranüs'te 42 yıl güneş ışığından mahrum kalan Uranüs için geçerli.

(Uranüs'ün Kasım 2014 ve Kasım 2022'de çekilmiş görüntüsü)

Hubble'ın Kasım 2022'de çektiği Uranüs görüntüsüne göre, gezegenin üzerinde sisli beyaz bir daire oluştu.

NASA'nın araştırma ekibinden Dr. Amy Simon, "Bunlar devasa atmosferler, her zaman değişiyorlar. Devam eden süreçleri anlayabilmemiz için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Jüpiter'de bir yıl 12 Dünya yılı alıyor. Bu atmosferde yaşanan süreci anlayabilmek için bu veri tabanını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

*Haberin görselleri Hubble Uzay Teleskobu'nun resmi sayfasından alınmıştır.