HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir.



Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023