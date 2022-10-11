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Huggy Wuggy nedir?

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan dijital oyun karakteri Huggy Wuggy, çocuklar arasında oldukça popüler olmaya başladı. Birçok ülkede yasaklanan oyun hakkında araştırmalar yapılırken okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini de alt üst etmeye devam ediyor. İşte Huggy Wuggy hakkında detaylar...

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  • Huggy Wuggy nedir, tehlikeli mi? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?

    Huggy Wuggy hakkındaki şikayetler gün geçtikçe artıyor. Bu dijital oyunu oynayan çocukların psikolojisi bozulurken bilinçaltları da olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Peki, Huggy Wuggy nedir, tehlikeli mi? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?
  • Huggy Wuggy nedir, tehlikeli mi? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?

    HUGGY WUGGY NEDİR?

    Huggy Wuggy PEGI (Pan European Game Information) içerik standartlarına göre 12 yaş üzeri için uygun görülen bir video oyunu karakterinin, oyuncağa dönüştürülmüş hali. Huggy Wuggy karakteri, Eylül 2021'de yaratıldı. Mart 2022'den bu yana da Android ve IOS marketlerde oyun olarak yer almaya başladı.
  • Huggy Wuggy nedir, tehlikeli mi? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?

    Oyunun ana konusu ise terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçiyor ve oyuncu hayatta kalmaya çalışırken fabrikada bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor. Oyuncu, bu korkutucu oyuncaklara yakalanmamaya çalışıyor.

    Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünüyor. Oyunun ilerleyen aşamalarında ise Huggy Wuggy kaideden kayboluyor ve hızlı bir şekilde 9 metrelik katil bir canavara dönüşüyor. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek keskin dişleri ile kişileri korkutuyor. Eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölüyor.
  • Huggy Wuggy nedir, tehlikeli mi? Huggy Wuggy nasıl bir oyun?

    HUGGY WUGGY TEHLİKELİ Mİ?

    Huggy Wuggy 'nin etkilerine bakılırsa çocuklar için zararlı olduğunu söyleniyor. Fakat 5 yaşındaki çocuğunun Huggy Wuggy oynadıktan sonra annesi konu hakkında, "Oğlum geceleri yalnız uyamıyor, sürekli ağlıyor. Oyun videolarından hem korkuyor, hem de izlemeden yapamıyor. Az önce oğlum yatakta tir tir titreyerek ağlıyordu. Bu oyun değil, resmen çocuklarımızın üzerine derin bir proje. Çocuklarımızın elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.

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