Hukukçular Temsilciler Meclisi'nde Trump’ın azlini tartıştı

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ABD'de Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yapılan ilk oturumda dört anayasa hukuku uzmanı ifade verdi. Üçü Demokratların biri de Cumhuriyetçilerin çağırdığı hukukçular Trump’ın azledilmesinin anayasal zeminini tartıştı.

Oturumda, Demokrat Parti'nin tanık olarak çağırdığı Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Noah Feldman, Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Pamela Karlan, Kuzey Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Michael Gerhardt ve Cumhuriyetçi Parti'nin çağırdığı George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Jonathan Turley ifade verdi.

Demokratların tanığı olarak dinlenen üç anayasa hukuku uzmanı, Trump'ın Ukrayna'dan, ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olması ihtimali bulunan Joe Biden'ın soruşturulmasını istemesinin azledilme gerekçesi olabileceğini savundu. Cumhuriyetçilerin tanığı Turley ise delilerin yetersiz olduğunu savundu.

Soruşturmada Başkan Trump'ın; 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayı olacak Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalıştığı iddiası inceleniyor.

Görevini kötüye kullandığı iddiasını reddeden Trump, Demokratları kendisine karşı 'cadı avı' yürütmekle suçluyor.

TRUMP'A GÖRE 'ŞAKA'

Demokrat Parti'yi NATO Zirvesi için İngiltere’de bulunduğu sırada Adalet Komisyonu’ndaki süreci başlattıkları gerekçesiyle 'vatansever' olmamakla suçlayan Trump, soruşturma kapsamında hazırlanan 300 sayfalık raporu 'şaka' olarak niteledi.