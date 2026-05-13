Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu

İstanbul'da sürücü dehşeti!

İstanbul'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü önünü kestiği aracın camına ve kaputuna yumruk attı. Saldırgan sürücü 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Mehmet K. (45) polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu. (DHA)