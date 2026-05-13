Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
İngiltere Championship play-off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Southampton, evinde normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında Middlesbrough'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. 116. dakikada Shea Charles'in golüyle galibiyete uzanan Southampton, finalde Hull City'le kozlarını paylaşacak.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 01:05
Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.
Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.
Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.
