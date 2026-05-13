        Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu

        Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu

        İngiltere Championship play-off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Southampton, evinde normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında Middlesbrough'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. 116. dakikada Shea Charles'in golüyle galibiyete uzanan Southampton, finalde Hull City'le kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 01:05
        Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton!

        İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, uzatmada bulduğu golle Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale çıktı.

        Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.

        Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.

        Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.

