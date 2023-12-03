Hülya Avşar: Aşırılıktan her zaman kaçınırım

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Köpeğine aldığı oyuncağı da gösteren Hülya Avşar, "Köpeğime oyuncak aldım. Fare aldım oyuncak olarak. Bunu çok seviyor ama yol üstünde bir veterinerden aldım" diyerek güldü.

Hülya Avşar, son olarak muhabirlerin "Hülya Avşar okuduğu kitabı bir daha okur mu?" cümlesiyle aşk hayatını bağdaştıran bir sorusu karşısında "O belli olmaz" ifadelerini kullanıp, daha sonra oradan ayrıldı.