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HaberlerMagazinHülya Avşar: Mührü götürmeyeceğiz bu sefer - Magazin haberleri

Hülya Avşar: Mührü götürmeyeceğiz bu sefer

DHA

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Sarıyer'de oyunu kullandı

Hülya Avşar - Zehra Çilingiroğlu

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile oy kullanmak üzere Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

DHA'nın haberine göre, Hülya Avşar, okula girince bir vatandaşın kendi soyadının da Avşar olduğunu söylemesi üzerine "Bizim aşiretten misiniz, çakın" diyerek çak işareti yaptı.

Bir başka vatandaş da Zehra Çilingiroğlu'na, "Zehra, mührü götürme bu sefer" deyince Hülya Avşar'ın, "Mührü götürmeyeceğiz bu sefer" demesi gülüşmelere neden oldu.

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