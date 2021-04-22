Hülya Avşar yine sosyal medyada alay konusu oldu - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

'Masumiyet' dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterini canlandıran Hülya Avşar'a uygulanan filtre yine sosyal medyada olay oldu. Avşar, yüzüne uygulanan filtreyle Twitter’da TT oldu.

57 yaşındaki oyuncuyu ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

* Hülya Avşar'ın yüzü geleceğimden daha parlak.

* Hülya Avşar'a bunu yapan hayat bize ne yapmaz ki.

* Hülya Avşar'ın efekti yüzünden her yeri flu görmeye başladım.

* Hülya Avşar'a bakın çabuk.

* Yüzüne nur inmiş.

* Hülya Avşar çok düşünceli bir kadın, efekt bozulmasın diye ağlamıyor.

* Hülya Avşar'ın sahnesi gelince ekranı silesin geliyor.

YORUMLARA CEVAP VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da yüzüne uygulanan filtre ile çok konuşulan Hülya Avşar'ın burnunun görülemeyecek derecede kaybolduğu görülmüştü.

Gelen yorumlarında ardından Avşar da kendisi için yapılan bir cap'si sayfasında yayınlayarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle durumunu ti'ye almıştı.