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Haberler Sağlık
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Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü

Aydın Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Birimi hemşiresi olarak görev yapan 48 yaşındaki Hülya Kahraman, 12 yıldır savaştığı kansere yenik düştü

Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü
Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü
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İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Hülya hemşire, durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti. 12 yıl önce kanser teşhisi konan, 2 çocuk annesi Hülya hemşirenin vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere sağlık camiasını yasa boğdu.

"MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI"

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hülya hemşire için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Devlet Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende Hülya hemşire son yolculuğuna uğurlandı. Hastanedeki törenin ardından kansere yenik düşen Hülya hemşirenin naaşı, öğle namazına müteakip Eski Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Hülya hemşirenin ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

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