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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılış konuğu oldu - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılış konuğu oldu

        Denizli'de bu yıl ilki gerçekleşen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılış konuğu Hülya Koçyiğit oldu. Festivalde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Koçyiğit, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:15
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        "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
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        Denizli Büşükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali gerçekleştirdi. Açılış programının açılışına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Sizler olmasaydınız bu hayatın anlamı olmazdı. İyi ki varsınız" dedi.

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        Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek şehri daha ileriye ve güzele taşımak için altyapıdan üstyapıya, spor alanlarından parklara birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi. Hizmetlerin içerisinde en güzelini kadınlara yönelik çalışmalar olduğunu belirten Başkan Zolan, "Kadınlarımıza yönelik sağlıklı bir yaşam adına en üst seviyede ücretsiz spor kursları düzenledik. Kurslarımızda pilates yapan kadınlar ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Hanımefendilerle ne yaparsak başarıya ulaşıyoruz" diye konuştu. Kadınlara her platformda pozitif farklılık yaptıklarını dile getiren Zolan, meslek edindirme anlamında 50'nin üzerinde açtıkları kurslar ile üretime katılımlarına imkan tanıdıklarını söyledi.

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        "KADINLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınların el emeği, göz nuru eserlerini tüketicilerine doğrudan ulaştırmalarına imkan sağlayan El Emeği Pazarı’nı da hizmete aldıklarını ifade ederek, "Üreten kadınlarımızın imkanlarını artırmak için mikrokredi projesi başlatarak, üretimlerine de destek olduk. Ne taraftan bakarsak bakalım kadınlar bizim başımızın tacı, bizim gönlümüzün sultanı, çalışkan ve dayanıklısınız. İyi ki varsınız. Sizler olmasaydınız, bu dünyanın, hayatın anlamı olmazdı. Hem ülkemizin yükselişinde hem ailemizin bütün olarak ayakta kalmasında en üst seviyede gayret gösteren sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler festivalin açılışını gerçekleştirdi. Tek tek stantları gezen Zolan, kadınlardan bilgi aldı. Kadınlara bol kazançlar dileyen Zolan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışın ardından Denizlililerle buluşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Böylesi önemli bir festivalde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Koçyiğit, "Bu güzel organizasyona emek veren ve festivalin düzenlemesine imkân sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 4 gün boyunca sürecek Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde deneyimlerini paylaşacak usta oyuncunun söyleşisinin yanı sıra söyleşiler, konserler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri, ücretsiz sağlık taramaları ve kukla gösterileri de yer alacak.

        FESTİVALDE KADINLAR EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLERİNİ SATIŞA SUNUYOR

        Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festivalde kadın üretici ve girişimcilerin ürünlerini sergileyeceği 250 stant yer alıyor. Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler bulunuyor. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde alıcılarını bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hülya Koçyiğit
        #Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali
        #Denizli
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