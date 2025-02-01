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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Filiz Akın şu an daha iyi - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Filiz Akın şu an daha iyi

        Bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'ın sağlığı hakkında sevindirici gelişmeleri paylaştı. Koçyiğit, "Filiz şu an daha iyi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:12
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        Yeşilçam’ın usta oyuncularından Filiz Akın, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi görüyordu.

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        Sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine, acil ihtiyaç doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen Akın’ın durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

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        Usta oyuncunun sağlık haberleri, hayranlarını olduğu kadar sanat dünyasındaki dostlarını da üzdü. Hülya Koçyiğit, meslektaşı ve dostu Filiz, Akın hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı; "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz"

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        "ŞU ARALAR DAHA İYİ"

        Son olarak katıldığı bir etkinlikte Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit, sevindirici gelişmeleri paylaştı. Usta oyuncu, "Filiz Akın şu anda daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" diyerek, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

        #Hülya Koçyiğit
        #Filiz Akın
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