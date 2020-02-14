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Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in yeğeni Sedat Çelenk ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ceren Atalay isimli bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Çelenk'in kız arkadaşlarını taciz ettiğini ve kardeşinin de darp edildiğini öne sürdü.

'TACİZ' İDDİASI

Yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşarak durumu anlatan Atalay, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

12.02.2020 tarihinde saat 00.45 civarı Uludağ Grand Yazıcı otelin gece kulübüne indiğimiz esnada, masalarında Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu'nun da bulunduğu Sedat Çelenk isimli şahıs (Kendisi Alkoçlar otelin müdürlerindenmiş. Hülya Koçyiğit'in yeğeni olduğunu öğrendik) önce kız arkadaşlarımızı taciz edip, olay sırasında orada olmayan, sonradan aramıza gelen erkek, kardeşimin yüzüne yumruk atıp darp etmiştir.

CEREN ATALAY: ŞİKAYETİMİZİ ASLA GERİ ÇEKMEYECEĞİZ

Yüzündeki gözlüğünü yamultmuştur ardından karakolda yanımıza arkadaşı gelip şikayeti çekmemizi istemiş ve bizi Alkoçlar otelde ağırlama teklifinde bulunmuşlardır ama ortada darptan çok taciz olduğu için asla şikayetimizi çekmeyeceğiz.

Bu süreçte bu olayın duyulmasını ve duyarlı vatandaşlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Parayla her şeyi ve herkesi satın alamayacaklarını öğrenmelidirler.

Ayrıca şahıs Türkiye Kayak Federasyonu başkanıymış. Kardeşimin burnu çatlamıştır, darp raporumuz da var.

"PAYLAŞIM YAPMAMA KARARI ALDIK"

Olayın ardından yaptığı paylaşımları kaldıran Ceren Atalay, "Süreç tamamlanana kadar olayla ilgili paylaşım yapmama kararı aldık. Teşekkür ederiz destek olan herkese" ifadelerini kullandı.

Taciz ve darp suçlamaları ile gündeme gelen Sedat Çelenk ise konuyla igili açıklama yapmak istemedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN KARDEŞİ KAZA GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan Hülya Koçyiğit'in kardeşi Nilüfer Çelenk, geçtiğimiz hafta Bursa'da konakladığı otelde kaza geçirmişti.

Uludağ'a oğlu Sedat Çelenk'i görmeye giden Nilüfer Çelenk, konakladığı otelde merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçirmişti. İki gün Çekirge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelenk, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye nakil edilmişti.

Nilüfer Çelenk'in sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenilmişti.