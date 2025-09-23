Hülya Koçyiğit'ten yapay zekâ yorumu: Bu haliyle kullanılırsa korkutucu, üzücü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, sinema dünyasının önemli isimlerini ve genç yetenekleri bir araya getirdi.

'2025 Aile Yılı' kapsamında 'Aile ve Yapay Zekâ' temasıyla düzenlenen yarışma, teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisini sinema diliyle mercek altına alırken, geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki dengeyi sorguladı.

Jüri başkanlığını üstlenen Hülya Koçyiğit, tören öncesinde genç sinemacılarla bir söyleşi gerçekleştirerek tecrübelerini paylaştı. Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz da katıldı.

Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Yeni dönem kaymakamımız Yaşar Bey'e de bu projeyi sahiplenmesi, bu konuya, konunun üzerine daha daha üzerine düşüp, daha da güçlenerek yolumuza devam etme noktasında birlikte hareket ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Bakanlığımız, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, belediyemiz, kaymakamımız, aslında baktığımız zaman koskocaman, muhteşem bir aileyiz. Birlikte olunca, güçlerimizi de birleştirince Darıca'mız adına, sanatın adına, sinemanın adına güzel işler ortaya çıkıyor. Biz inanıyoruz ki bunun daha daha kar topu misali büyüyerek devam edeceğine, hele hele bizim Birol Güven gibi bir mihmandarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız da yere gelmez. Bunu da biliyoruz. Ben katılan tüm yarışmacılara tekrardan başarılar diliyorum.

Darıca Kaymakamı Yaşar Sönmez, sanatın toplumsal bir hizmet olduğunu vurgulayarak; "Bizleri biz yapan, insanı insan yapan, değerler var, özellikler var, ihtiyaçlar var. Bunlardan birisi de tabii ki ürettiği değerleri paylaşmak. Tarihimizde malum orta oyunlarımız vardı, Hacivat Karagöz'ümüz vardı. Zaman değişti, çağ değişti, teknoloji değişti, sinemalarımız oldu. Açık havalarda ilçelerimizde, illerimizde izledik. Şimdi filmlerimiz var, sinema filmlerimiz var. Pandemiden sonra daha da yoğunlaştık, daha yoğun izlemeye çalıştık, daha fazla izliyoruz, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki bu alanda da birilerinin bu ihtiyacı gidermesi gerekiyor. Bu da bir yönüyle topluma hizmet. Biz kamu yönüyle nasıl vatandaşlarımıza hizmet ediyor, onların bir takım ihtiyaçlarını gideriyor isek, bu alanda bizlere film üreten, bu sektörde çalışan, emek verenler de toplumumuzun bir başka ihtiyacını gidermek suretiyle hizmet ediyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve senarist Birol Güven, Darıcalı olmaktan gurur duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, Gazze'deki trajediye dikkat çekti. Güven; "Gazze'deki büyük soykırımı, trajediyi dünyaya duyuran genç sinemacıları alkışlıyoruz. Toronto'da, Venedik'te, Los Angeles'ta, Gazze sinemacıları konuşuluyor" diye konuştu.

Darıca'nın bir süredir sinema ile anıldığını ifade eden Birol Güven, bundan da mutluluk duyduğunu kaydetti. Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: Hayvanat bahçesinin yanına sinemayı da koyduk. Bunda sizin (Hülya Koçyiğit) çok büyük bir payınız var. Jüri başkanı olmanız medyada çok yer bulmamıza neden oldu ve Darıca ile sinema yan yana geldi. Jüri üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi yalnız bir eleştirim var. Kendim de dahil bu eleştiriyi koyuyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Darıca sinema ile anılıyor ama Darıca'da bir sinema salonu yok. Dünyanın ilk uluslararası kısa film festivalini yapan ama sineması olmayan bir şehiriz. Başka yoktur diye düşünüyorum. İnşallah Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım, lütfen artık bizim bir sinema salonumuz olsun. Çünkü biz gençlerimizi, çocuklarımızı beyaz perdeyle tanıştırmak zorundayız. Yoksa çocuklarımızı dijital platformlara kaptırırız. Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit ise yarışmaya katılan filmlerin kalitesine ve temasının düşündürücülüğüne değinerek şöyle konuştu: Pırıl pırıl zekâda, pırıl pırıl gençler yetişiyor. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar devam etmesini diliyorum bu güzel festivalin. Evet, temamız yapay zekâ. Fakat izlediklerimiz biraz bizi ürpertti. Eyvah, yapay zekâ bu haliyle kullanılırsa korkutucu, üzücü. İçlerinde bazı filmler içimizi çok acıttı, burktu. İnsan tarafımıza dokundu çünkü. Ama her biri bir emek. Onlarca insanın emeği var ve içinde de 'Ben geliyorum, ben sinemacıyım' dedirten zekâlarla karşılaştık. Katılanların hepsine başarılar diliyorum. Kazananları da şimdiden kutluyorum.