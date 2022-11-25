En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'ın yazdığı ve bestesini üstlendiği "Zakkum Çiçekleri" şarkısı oldu. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi’de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.