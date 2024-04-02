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        Haberler Yaşam Hümeyra kimdir, kaç yaşında? Hümeyra'nın hayatı ve biyografisi

        Hümeyra kimdir, kaç yaşında? Hümeyra'nın hayatı ve biyografisi

        Hümeyra, Türk müzisyen ve oyuncudur. 15 Ekim 1947'de Ankara'da doğan Hümeyra, babası Profesör Muvaffak Akbay ve annesi Malike Hanım'ın tek çocuğudur. Babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Hümeyra, daha sonra Londra'da yaşayan dayısının yanına gitmiş ve burada hem grafik tasarım dersleri almış hem de müzikle ilgilenmeye başlamıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:54
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        Hümeyra kimdir, kaç yaşında?
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        90'lı yılların ortalarında ekranlardan uzak kalsa da 2000'li yıllarda "Avrupa Yakası" ve "Babam ve Oğlum" gibi başarılı projelerle tekrar dikkat çekti. Çağan Irmak'ın yönettiği bu projelerle genç kuşaklarla da tanışmış oldu. Ayrıca "Kabuslar Evi" ve "Ulak" gibi filmlerde de rol aldı. Peki, Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında? Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Hümeyra, 2007 yılında TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nda "Işık Saçan Apollon Heykelciği" ödülünü aldı. Ayrıca "Unutursam Fısılda" filmindeki performansıyla da önemli bir başarı elde etti.

        Hümeyra Kimdir?

        Kariyerine gazetecilikle başlayan Hümeyra, İstanbul Ekspres Gazetesi'nde Beyoğlu muhabiri olarak çalışmıştır. Ancak asıl tanınırlığı müzik ve oyunculuk alanında gelmiştir. 1970'lerden itibaren müzik kariyerine adım atan Hümeyra'nın "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük ilgi görmüştür.

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        Oyunculuk kariyeri ise Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle başlamış ve birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer almış, özellikle "Unutursam Fısılda" filmi ve "Avrupa Yakası" dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Hümeyra nereli? İşte Hümeyra hayatı… Özel hayatına gelince, Ankaralı olan Hümeyra birçok evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1967'de Haluk Aşkın ile yapmış, sonrasında Fikret Hakan, Mithat Bigat, Ömer Kavur ve Jimmy Cicero ile evlenmiştir. Bu evliliklerden hiçbiri uzun ömürlü olmamıştır. Hümeyra, müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarıları ve renkli özel hayatıyla Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından biri olarak bilinmektedir.

        Tiyatro oyunları:

        • 2003 - Ben Anadolu: Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 2002 - Kral Ölüşüyor: Eugene İonesco - İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1991 - Ödüller Kimin: Jean-Noel Fenwıck - İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1989 - Kuşlar (oyun): Aristopfanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1985 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı - Karl valentin - Ortaoyuncular
        • 1985 - Aş Bunları Aş: Henry Denker – Ali Poyrazoğlu tiyatrosu
        • 1984 - Orkestra - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu
        • 1983 - Gol Kralı Sait Hop Sait - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu
        • 1982 - Deliler Boşandı Aziz Nesin - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu
        • 1981 - Selam Meloş

        45’lik plakları:

        • Adım Kadın - Ben Sana Mecburum
        • Aşk Kapıyı Çalınca - Bir Damla Yaş
        • Benim Derdim Seninle - Bundan İyisi Can Sağlığı
        • Ceylan - Yalan Dünya
        • Dilber - Perişan
        • Do Do Do Si Si Re - Sevdim Seni Bir Kere
        • Dönülmez Bir Yoldayım - Ey Sevgili Sevgilim
        • Kördüğüm - Yol
        • Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez) - Ölüm
        • Onu Bana Sakla - Sus Duymasın
        • Otuz Beş Yaş - Susun Susun Ağlayacağım
        • Seni Bırakamam - Yüzün Yağmurda
        • Sessiz Gemi - Şükür Verdiklerine
        • Yardan Haber Yok - Yiğit

        Albümlerinden bazıları:

        • 1977 - Anlatamıyorum
        • 1984 - Benim Şarkılarım
        • 1987 - Yıllar Sonra
        • 1990 - Tutkulardan İntihar
        • 1993 - Bana Gel
        • 1994 - Sessiz Gemi
        • 1997 - Beyhude
        • 2000 - Eski 45’likler

        Film ve dizilerinden bazıları:

        • 2019 -2020 - Kadın (Fazilet Aşçıoğlu) (Tv Dizisi)
        • 2019 - Biz Böyleyiz (Nezihe) (Sinema Filmi)
        • 2018 - Şahsiyet (Feza Yurtgil)(Tv Dizisi)
        • 2015 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Cavide) (Sinema Filmi)
        • 2014 - 2016 - Paramparça (Maide Erkoç) (Tv Dizisi)
        • 2014 - Unutursam Fısılda(Ayperi'nin İleri Yaşı) (film)
        • 2013 - Yalan Dünya 3.sezon (Çiğdem) (Tv Dizisi)
        • 2012 - Annem Uyurken (Gül)(dizi)
        • 2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl- (Konuk Oyuncu) (dizi)
        • 2011 - Dedemin İnsanları
        • 2009 - Melekler Korusun (dizi)
        • 2008 - Güneşin Oğlu
        • 2008 - Ulak
        • 2007 - Avrupa Yakası(dizi)
        • 2007 - Sıla(dizi)
        • 2006 - Kabuslar Evi: Son Dans
        • 2006 - Sınav
        • 2006 - Kelebek Çıkmazı (dizi)
        • 2006 - Estağfirullah Yokuşu(dizi)
        • 2006 - Hatırla Sevgili (dizi)
        • 2005 - Babam ve Oğlum
        • 2005 - Hayalimde hep sensin(dizi)
        • 2002 - Üzgünüm Leyla(dizi)
        • 1996 - 80. Adım
        • 1995 - Bir Kadının Anatomisi
        • 1993 - Yaz Yağmuru
        • 1990 - Devlerin Ölümü
        • 1991 - Kurt Kanunu
        • 1987 - Köşe dönücü
        • 1986 - Asiye Nasıl kurtulur?
        • 1982 - Mine
        • 1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi
        • 1981 - Unutulanlar
        • 1980 - Talihli Amele
        • 1970 - Adsız Cengaver
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