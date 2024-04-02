Hümeyra kimdir, kaç yaşında? Hümeyra'nın hayatı ve biyografisi

90'lı yılların ortalarında ekranlardan uzak kalsa da 2000'li yıllarda "Avrupa Yakası" ve "Babam ve Oğlum" gibi başarılı projelerle tekrar dikkat çekti. Çağan Irmak'ın yönettiği bu projelerle genç kuşaklarla da tanışmış oldu. Ayrıca "Kabuslar Evi" ve "Ulak" gibi filmlerde de rol aldı. Peki, Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında? Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Hümeyra, 2007 yılında TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nda "Işık Saçan Apollon Heykelciği" ödülünü aldı. Ayrıca "Unutursam Fısılda" filmindeki performansıyla da önemli bir başarı elde etti.

Hümeyra Kimdir? Kariyerine gazetecilikle başlayan Hümeyra, İstanbul Ekspres Gazetesi'nde Beyoğlu muhabiri olarak çalışmıştır. Ancak asıl tanınırlığı müzik ve oyunculuk alanında gelmiştir. 1970'lerden itibaren müzik kariyerine adım atan Hümeyra'nın "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük ilgi görmüştür. REKLAM Oyunculuk kariyeri ise Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle başlamış ve birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer almış, özellikle "Unutursam Fısılda" filmi ve "Avrupa Yakası" dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Hümeyra nereli? İşte Hümeyra hayatı… Özel hayatına gelince, Ankaralı olan Hümeyra birçok evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1967'de Haluk Aşkın ile yapmış, sonrasında Fikret Hakan, Mithat Bigat, Ömer Kavur ve Jimmy Cicero ile evlenmiştir. Bu evliliklerden hiçbiri uzun ömürlü olmamıştır. Hümeyra, müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarıları ve renkli özel hayatıyla Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından biri olarak bilinmektedir.