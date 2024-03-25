Edis kimdir, kaç yaşında? Edis'in hayatı ve biyografisi

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğmuş, ancak çocukluğu İzmir'de geçmiştir. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren belirginleşmiş ve 4 yaşında piyano çalmaya başlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında müzik eğitimi alan Edis, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşmiştir. Ancak albüm hazırlığı yaparken başarılı olamayınca oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2011-2012 yıllarında FOX TV'de yayınlanan "Dinle Sevgili" ve 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Hayatımın Rolü" dizilerinde rol almıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca menajerinden müzisyenlik teklifi alması üzerine müzik dünyasına yönelmiştir.

REKLAM Ardından "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) gibi single'larla da büyük başarılar elde etmiştir. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmüş ve albümü ile büyük beğeni toplamıştır. Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel bir müzisyen olarak tanımlamamaktadır. Müziğinde batı tarzı pop melodileri ile 1990'ların müziği arasında bir sentez yakalamıştır. Edis'in müzikal tarzında geniş bir yelpaze bulunmakta olup, esinlendiği sanatçılar arasında Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan gibi isimler yer almaktadır. Peki, Edis kimdir? Edis nereli?

Edis Kimdir? Edis Görgülü, Türk müzik dünyasına adını kazımış genç bir yetenektir. 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğmuş olup, annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve yeteneği belirginleşmiş ve 4 yaşında piyano çalmaya başlamıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlayan Edis, müzik eğitimlerine de bu dönemde başlamış ve İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yapmıştır. İstanbul Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim almıştır.

REKLAM Oyunculuk kariyerine de adım atan Edis, 2011-2012 yıllarında FOX TV'de yayınlanan "Dinle Sevgili" ve 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Hayatımın Rolü" dizilerinde rol almıştır. Ancak müzik kariyeri için karaoke barda söylediği şarkılar sayesinde menajerinden müzisyen olması yönünde teklif alarak müzik dünyasına adım atmıştır. 1 Aralık 2014 tarihinde kendi söz ve müziği olan "Benim Ol" şarkısı ile müzik piyasasına giriş yapmış ve bu şarkı Music Top Türkiye Resmi Listesinde ikinci sıraya kadar yükselmiştir.

Ardından "Her Şey Aşktan" filmi için kaydettiği "Vay" ve "Dudak" single'ları ile başarısını perçinlemiştir. 2017 yılında "Çok Çok" adlı single'ını piyasaya sürmüş ve bu şarkı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselerek 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ile Yılın Şarkısı kategorilerinde aday gösterilmiştir. Edis Görgülü, 1.80 metre boyunda, 72 kilo ağırlığındadır ve Yay burcudur. Edis Hayatı 34 yaşındaki Edis Görgülü'nün müzik kariyerindeki başarılarına ek olarak, rol aldığı diziler ve filmlerle de dikkat çekmiştir. İşte, Edis Görgülü'nün albümleri ve aldığı ödüller ile rol aldığı diziler ve filmler: