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        Haberler Müzik Hümeyra'nın unutulmaz şarkıları yeniden seslendirildi

        Hümeyra'nın unutulmaz şarkıları yeniden seslendirildi

        Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu Hümeyra'nın unutulmaz şarkıları, farklı sanatçıların yorumuyla "Yıllar Sonra: Hümeyra" albümünde yayınlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:23
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        Şarkıları yeniden seslendirildi
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        Ayşegül Aldinç'in yorumladığı, albümün üçüncü teklisi "Dilber", bugün müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Karacaoğlan'ın sözlerini yazdığı eserin bestesi Hümeyra'ya ait.

        Ayşegül Aldinç

        Müzik kariyerine 1960'larda başlayan Hümeyra, eserlerinde farklı kültürleri Anadolu ile harmanlarken, zamanın ötesindeki şarkılarıyla Türk müziğindeki önemli isimlerinden biri haline geldi.

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        Hümeyra'nın şarkıları, 17 sanatçı tarafından albüm için yeniden yorumlandı. Funda Arar'ın yorumladığı "Hırçın Paramparça" 21 Şubat'ta, Jülide Özçelik'in yorumladığı "Ölüm" ise 28 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

        Albümden yayınlanacak diğer eserleri Öznur Serçeler, Şirin Soysal-Ali Erenus, Aylin Aslım, Serra Arıtürk, Vega, Güliz Ayla, Aslı Gökyokuş, Maya Perest, Sevda Deniz Karali, Duygu Üstünbaş, Özge Fışkın, İlkay Akkaya, Buse Sinem İren ve Aleyna Tilki seslendirdi.

        Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak albümün prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç, proje koordinatörlüğünü ise Naim Dilmener üstlendi.

        Ortaya çıkan albüm hem Hümeyra'nın seneler içinde oluşan külliyatını hatırlatıyor hem de birçok heyecan verici ismi bir araya getirerek, içinde bulunduğumuz ana eşsiz bir hatıra bırakıyor.

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        #hümeyra
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