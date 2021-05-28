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Hümeze Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali - Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresi oku

Hümeze Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali özellikle namaz sureleri ezberlemek isteyenler veya anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Arkadan çekiştirmenin ve mimiklerle alay etmenin sert şekilde eleştirildiği Hümeze Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe mealini haberimizde derledik. İşte Hümeze Suresi okunuşu...

Hümeze Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali - Kur'an-ı Kerim Hümeze Suresi oku

Hümeze Suresi... Kur'na-ı Kerim'in son ve kısa sureleri arasında yer alan Hümeze Suresi namazlarda sıklıkla okunuyor.

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir. Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci sûredir. Kıyâmet sûresinden sonra, Mürselât sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Sûrede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.

HÜMEZE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahiym

1.Veylül li külli hümezetil lümezeh.
2.Ellezıcemea malev ve addedeh
3.Yahsebü enne malehu ahledeh
4.Kella le yümbezenne fil hutameh
5.Ve ma edrake mel hutameh
6.Narullahil mukadeh
7.Elleti tettaliu alel ef'ideh
8.İnneha aleyhim mü'sadeh
9.Fi amedim mümeddedeh

HÜMEZE SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahiym Olan Allah'ın adıyla

1, 2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!
3.O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.
4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.
5.Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
6, 7.O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
8, 9.Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

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