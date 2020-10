Hünkâr beğendi yemeğini siz de çok beğeneceksiniz. Patlıcanla yapılan yemeklerin içinde lezzeti ve sunumuyla çok özel olan bu yemek Osmanlı mutfağından bizlere gelmiş adından da anlaşılacağı gibi sultanlara layık bir sebze yemeğidir.

Hünkâr Beğendi İçin Gereken Malzemeler:

• Orta büyüklükte patlıcan

• 800 gr koyun eti

• 1 kahve fincanı un

• 2 adet soğan

• 2 su bardağı süt

• 2 kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

• 7 çorba kaşığı tereyağı

• 1 iri domates(veya domates salçası)

• 2 tatlı kaşığı karabiber

• 2-2,5 su bardağı su

• Yeteri kadar tuz

Hünkâr Beğendi Yapılışı:

• Bir tencereye 5 çorba kaşığı tereyağı ve 1 kahve fincanı un, kısık ateşte unu karartmadan 3 dakika kadar kavrulur. Sonra ateşten indirilir.

• 5 patlıcan, ocakta kabukları kavruluncaya kadar pişirilir.

• Patlıcanların yanmış kabukları yukarıdan aşağı doğru çekilir ve soyulur.

• Soyulan her patlıcan kavrulmuş unun içine atılır ve çatalla, dövercesine ezilerek karıştırılır( bu işlemi mikser yardımı ile de yapabilirsiniz).

• Patlıcanların tamamı temizlenip unlu yağa katılınca bir süre ezilerek hepsi birbirine iyice yedirilir.

• Sonra ocağa konur. Yeteri kadar tuz ve 2 su bardağı sıcak süt karıştırılmakta olan patlıcanlara azar azar dökülerek yedirilir.

• Patlıcanlar koyu bir bulamaç durumuna gelinceye kadar karıştırılarak pişirilir.

• Sonra rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri eklenir.

• Peynir de karıştırılmakta olan sütlü patlıcana yedirildikten sonra ateşten indirilir.

• Diğer yandan 2 çorba kaşığı margarin veya tereyağı, 2 adet soğan bir tencereye konarak orta ateşte, soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

• Sonra kuşbaşı kesilmiş 800 gr et tencereye atılır ve soğanla birlikte 4-5 dakika daha kavrulur.

• Tencerenin kapağı kapatılır ve et, suyunu salıp tekrar çekinceye kadar, arada bir karıştırılarak orta ateşte pişirilir.

• Suyunu çekince etlere gereği kadar tuz ve karabiber serpilir. Küçük parçalara doğranmış domates ve üç defada 2,5 su bardağı sıcak su katılarak etler yumuşak bir hal alıncaya kadar, yani 2-2,5 saat ateşte pişirilir.

• Tas kebabı pişince sıcak bir yerde tutulan patlıcan beğendi tabaklarına bölünür.

• Patlıcan beğendinin üzerine tas kebabı konularak sıcak sıcak servis yapılır.