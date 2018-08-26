Huracan - Boca Juniors sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında Huracan ile Boca Juniors, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. 1 puanlı Huracan 23. sırada bulunuyor, Boca Juniors 3 puana sahip ve 14. sırada. Huracan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Boca Juniors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 730 kodlu maçı oynayanlar; Huracan galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 2.90, Boca Juniors galibiyet oranı 1.65. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Huracan önceki hafta Boca Juniors mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Boca Juniors ise Huracan karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Huracan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Huracan, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Boca Juniors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Boca Juniors, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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