Spor Toto 1. Lig'de 21 Eylül Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takım oyunumuzu sahaya koyup, Adana Demirspor karşısında galip gelmek istiyoruz." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 4. haftada karşılaştıkları Denizlispor maçında hem oyun olarak hem de skor olarak kendileri için iyi bir sinyal verdiklerini söyledi. Uzatma bölümünde yedikleri golle mağlup oldukları Gazişehir Gaziantep maçının son 10 dakikalık bölümünde baskı yediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Orada da galip gelebilirdik ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Bu haftaki rakibimiz Adana Demirspor, Pote, Galip gibi etkili oyunculardan kurulu bir takım. Skora gitmeyi biliyorlar. Belki onlar planladıklarından daha az puan topladılar. Biz de yeni bir kadroyuz. En büyük gücümüz, takım oyunumuz. Bu lig zor bir lig, iyi mücadele etmek ve disiplinli oynamak gerekiyor. Takım oyunumuzu sahaya koyup, Adana Demirspor karşısında galip gelmek istiyoruz."

Eroğlu, takımda Enes Kubat'ın sakatlığının devam ettiğini, Alican Özfesli'nin durumunun ise maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.





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