Hüseyin Özer: Beni Brad Pitt canlandırsın

Geçtiğimiz günlerde Erol Koçan’nın yönetmenliğini yaptığı hayat hikâyesinin konu edildiği 'Husin' adlı belgeselinin tanıtımı Londra ve İstanbul’da yapılan dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer’in film gibi hayatı, bir Hollywood filmine dönüşebilir.

Uzun zamandır kendisini anlatan bir belgesel için çalıştıklarını ve belgeseli çekerek hayata geçirdiklerini belirten ünlü şef aynı zamanda hayat hikâyesinin anlatıldığı bir kitap yazacağını söyledi. Oldukça ilginç olan ve adeta bir film senaryosu niteliğindeki hayat hikayesinin Hollywood tarafından da ilgi çektiğini belirten Hüseyin Özer; “Hayatımı örnek olması için her zaman her yerde ayrıntılı olarak anlattım. Tarihe not düşmesi içinde başarılı bir belgesel çektik. Ancak benim içimde hep bir kitap olarak da yayınlanması düşüncesi de vardı. Bunu da yakında hayata geçireceğim. Hayatımın ilginçliği Hollywood yapımcılarının da ilgisini çekiyor. Şu anda yakın zamanda Londra’da yaşadıklarım bile ayrıca film konusudur. Benim lokantamın müdavimlerinden olan Jhon Valesco adlı dostum menajerdir ve pek çok ünlü yıldızla çalışır. Bana hayat hikayemin sinema filmi olması gerektiğini ve filmde Brad Pitt'in başrol oyuncusu olabileceğini söyledi. Bununla ilgili olarak çalışılıyor” dedi.