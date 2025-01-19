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        Husiler: İsrail'in Eylat kentini füzelerle vurduk

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentine "hayati öneme sahip" iki hedefe füzelerle saldırı düzenlediklerini belirtti. Husiler ayrıca, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisini bir ay içerisinde 8'inci kez hedef aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 05:23 Güncelleme: 19.01.2025 - 05:27
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        Husiler: İsrail'in Eylat kentini füzelerle vurduk
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        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'in Eylat kentindeki "hayati öneme sahip" iki hedefi vurduğunu ifade etti.

        Seri, "her iki operasyonun başarıyla sonuçlandığını" kaydetti.

        İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail'e doğru ilerleyen bir füzenin önlendiğini duyurdu.

        "KIZILDENİZ'DE ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİ 8. KEZ HEDEF ALDIK"

        Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisini bir ay içerisinde 8'inci kez hedef aldıklarını bildirdi.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve ona eşlik eden bazı savaş gemileri, bir dizi seyir füzesi ve insansız hava aracıyla hedef alındı." ifadesini kullandı.

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        Seri, saldırının, ABD'nin bu uçak gemisinin Kızıldeniz'e geldiğinden beri 8'inci kez düzenlendiğine dikkati çekti.

        Hedeflere başarıyla ulaşıldığını söyleyen Seri, saldırıyla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını belirtti.

        Seri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes süreci boyunca Yemen'e yönelik bir saldırının düzenlenmesi durumunda "nitelikli askeri operasyonlarla" karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #YEMEN
        #israil
        #ABD
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