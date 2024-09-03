Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husiler: Kızıldeniz'de bir gemiye İHA ve füzelerle saldırı düzenledik | Dış Haberler

        Husiler: Kızıldeniz'de bir gemiye İHA ve füzelerle saldırı düzenledik

        Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara tepki olarak 31 Ekim 2023'ten beri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da saldırıyor. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle bir geminin vurulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 01:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler İHA ve füzelerle gemiye saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de bir gemiye "İsrail limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

        Açıklamada, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin, Kızıldeniz'de "BLUE LAGOON I" adlı gemiye uygun füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği kaydedildi.

        Geminin "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, geminin doğrudan isabet aldığı belirtildi.

        BLUE LAGOON I'in 2003 yılında inşa edildiği ve halen Panama bayrağı taşıyan bir Crude Oil Tanker gemisi olduğu ifade ediliyor.

        REKLAM

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Husiler
        #kızıldeniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı