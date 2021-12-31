Husumetli dehşeti! Başkasını kafasından vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, 29 Aralık gecesi Adana merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mavi Bulvar'da park ettiği araçtan inen Hakan Aktaş (20), arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Volkan Çiçekli (38) olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Çiçekli, Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilinin içinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'SOKAK ARASINDA ONU VURDUĞUMU SANDIM'

Emniyete götürülen şüpheli Çiçekli, ifadesinde, F.U. isminde husumetlisi olduğunu ve bu kişiye uyuşturucu sattığı için savaş açtığını, Hakan Aktaş'ı husumetlisi sanıp, karanlıkta yanlışlıkla tabancayla vurduğunu ileri sürdü.

Çiçekli'nin, "Husumetli olduğum F.U.'nun aracını gördüm. İçinde olduğum otomobilden inip, yürüyerek peşine düştüm. Sokak arasında onu vurduğumu sanıp, olayla alakası olmayan Hakan Aktaş'ı vurduğumu sonradan öğrendim. Karanlıkta olduğum için karıştırdım" dediği öğrenildi.

AKTAŞ'IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Çiçekli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hakan Aktaş’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.