Husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü

AA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Cevizli Mahallesi'nde husumetli Sezai Salık (49) ile Y.B. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, av tüfeğiyle Salık'a ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Salık'ın cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının annesi ve kardeşinin de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.