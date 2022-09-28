Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

YEDİKLERİMİZ NEDEN GAZ YAPAR?

Yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşan doğal bir durumdur olan gaz, farkında olarak veya olmayarak günde ortalama 10 kez vücuttan atılır. Gazın günlük hayatı etkileyecek dereceye gelmesinin sebebi, midede yiyeceklerin iyi sindirilmeden bağırsaklara gitmesidir. Bu durumda bağırsaklar fazla mesai yapar ve gaz üretimi artar.

Besinlerin midede iyi sindirilmemesinin sebebi genellikle yeteri kadar çiğnenmemeleridir. Buna ek olarak lifli ya da diğer adıyla posalı gıdalar ile şekerli yiyeceklerin tüketimine bağlı olarak gaz artabilir. Bağırsaklarda sindirimi kolaylaştıran lifli gıdalar, kontrolsüz tüketildiklerinde gaz yapar.