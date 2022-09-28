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Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

Gaz şişkinliği toplumumuzda sıklıkla görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Önemsiz gibi görünse de esasen günlük hayatı kabusa çevirmek için yeter de artar bile. Şişkinlik ve gaz problemlerinin sıklıkla görülmeye başlanması ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirdiği gibi önlem alınmazsa huzurlu bir günün düşmanı olarak karşımıza çıkar. Bağırsak içerisinde aşırı hava birikimi ile oluşan gaz şişkinliği besinlerden kaynaklanabileceği gibi yeme alışkanlıklarımızda bu duruma neden olan en büyük etkenlerdendir. Bu nedenle öncelikle sıklıkla yapılan hatalı beslenme alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmalısınız. Gaz şişkinliği yapan hataları ve yiyecekleri sizler için bir araya getirdik. İşte gaz şişkinliğine neden olan hatalar…

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  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Gün içerisinde sürekli olarak huzursuz hissediyor ve geceleriniz kabusa dönüyorsa bağırsak problemlerine neden olan hataları gözden geçirin deriz! Gaz problemi ve şişkinlik pek önemsenmese de gün içerisinde yaşanılan rahatsızlıkların asıl nedeni olabilir. Yavaş sindirilen yiyecekler gaz oluşumuna neden olabileceği gibi beslenme düzeni de bu rahatsızlığı tetikleyen en büyük etken. Özellikle yemek yedikten sonra karnınızı davul gibi hissediyorsanız beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Bazı bireylerde görülen besin hassasiyetleri sebebiyle de benzer problem ile karşılaşılabilir. Şişkinlik ve gaz problemini sıklıkla yaşayan kişilerin, gaz yapan yiyecekler konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu sayede, gaz yapan besinler yerine alternatif seçenekler tüketerek şişkinlik oluşumundan kaçınabilirler.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    YEDİKLERİMİZ NEDEN GAZ YAPAR?

    Yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşan doğal bir durumdur olan gaz, farkında olarak veya olmayarak günde ortalama 10 kez vücuttan atılır. Gazın günlük hayatı etkileyecek dereceye gelmesinin sebebi, midede yiyeceklerin iyi sindirilmeden bağırsaklara gitmesidir. Bu durumda bağırsaklar fazla mesai yapar ve gaz üretimi artar.

    Besinlerin midede iyi sindirilmemesinin sebebi genellikle yeteri kadar çiğnenmemeleridir. Buna ek olarak lifli ya da diğer adıyla posalı gıdalar ile şekerli yiyeceklerin tüketimine bağlı olarak gaz artabilir. Bağırsaklarda sindirimi kolaylaştıran lifli gıdalar, kontrolsüz tüketildiklerinde gaz yapar.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    GAZ YAPAN YİYECEKLER NASIL TÜKETİLMELİ?

    Gaz problemini azaltmak için gaz yapan yiyecekleri tüketmemek yanlıştır. Doğru çözüm yolu, gaz yapan yiyecekleri bir arada veya aynı gün tüketmemek olabilir. Ya da gaz yapan besinleri doğru bir yöntem uygulayarak gaz oranını düşürmek de önemli bir çözüm yoludur.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    GAZ YAPAN YİYECEKLER NELERDİR?

    Gaza yapan yiyecekler arasında posa ve şeker yönünden zengin besinler bulunur ve bu besinler bağırsaklarda sindirim sırasında çıkan gaz miktarını artırır. Bu yiyecekleri tanımak ve nasıl tüketileceğini bilmek gaz sorununu azaltabilir.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Özellikle emziren annelerin muzdarip olduğu gaz problemi süt yoluyla bebeğe de geçer. Gaz yapan yiyecekler bu nedenle bebeklerde uykusuz bir geceye davetiye çıkarabilir. İşte gaz sorunu yaşayanların uzak durması gerek yiyecekler…
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Yağlı biftek, hamburger, patates kızartması gibi yağlı yiyecekler gaz problemini davet eder.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Şişkinliğe neden olan yiyecekler listesinin başında fasulye bulunur. Lif bakımından zengin birçok fasulye türü, karbonhidratlarla ve daha spesifik olarak, oligosakkaritler adı verilen şekerlerle doludur. Bu nedenle kolayca sindirilmez.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Çiğ sarımsak tüketimi gaz problemini artırır. Bu nedenle şişkinlik oluşturmaması için uzmanlar sarımsağı pişirerek tüketmenin şişkinlik etkilerini hafiflettiğini ifade eder.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Gazlı içecekler karnınızda baloncuk dağı oluşmasına neden olabilir. Kola, gazoz gibi içecekler yemeğin yanında tüketilirken sonrasında gece boyu sizi uyutmayan bir şişkinliği beraberinde getirir.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Mercimek tıpkı fasulye gibi gaz problemini yanında getirir. Mercimekleri ıslatmak şişkinlik etkisini azaltsa da temelde gaz sorunu öne çıkar. Bu nedenle mercimek tüketirken bolca kimyon kullanmak gaz problemiyle baş etmenize neden olur.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Soğanlar, fruktan olarak bilinen ve sindirim sisteminize zarar verebilecek çözünür bir lif içerir. Çiğ soğanlar pişmiş olanlardan daha fazla gaz problemine yol açar. Bu nedenle soğanları sotelenmiş ya da kızartılmış tüketmek gaz sorununa yardımcı olabilir.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    Her 4 kişiden 3'ünün süt ürünlerindeki ana karbonhidrat olan laktozu sindirme yeteneğini kaybettiğini biliyor muydunuz? Laktoz intoleransı şişkinliğe ve diğer oldukça önemli sindirim sorunlarına neden olabilir. Sütün yanında tereyağı, peynir, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri de gaz sorununa yol açar.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    GAZ PROBLEMİNİ GİDERMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

    Gaz problemi ile başa çıkmak için daha fazla çiğneyin. Sindirim ağızda başlar. Yemeklerinizi yavaş yiyip, bol çiğnediğinizde mideye düşen görev azalır. Küçük yiyecek parçalarının sindirimi büyük parçalardan daha kolaydır ve bu da akşam yemeğinin midenizde çok uzun süre kalmadan kolayca çözünmesine yardımcı olur.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    - Azar azar ve sık besleniniz, midenizi çok doldurmadığınız takdirde sindirim güçlüğü ve beraberinde gaz sıkıntısı yaşamazsınız.

    - Günde 5-6 öğün tüketin.

    Yemeklerinizi ılık tercih ediniz, çok sıcak ya da çok soğuk besinler tüketmeyin.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    - Acılı, baharatlı, naneli yemeklerden uzak durun.

    - Süt, yoğurt ve ayran da gaz yapabilir. Sütü sıcak veya az şekerli muhallebi olarak, yoğurdu ise oda ısında tüketmek gaz yapıcı özelliğini biraz olsun azaltabilir.

    - Bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, yağlı börek, çörek, pasta, kek, kurabiye, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), sucuk, salam, sosis, pastırma, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, dalak, işkembe, dil vb.) sindirimi zor besinlerdir. Bu tür besinlerden mümkün olduğunca uzak durun.

    - Çiğ meyve ve sebzelerde gaz yapabilir. Sebzeleri salata yerine pişmiş olarak meyveleri ise haşlayarak ya da fırında pişirerek tüketebilirsiniz. Meyvenin kendi tadı ile hazırlanmış kompostolar içebilirsiniz.
  • Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

    - Kuru baklagiller ve bulgur, turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt, limon) ve karpuz, kavun gaz yapıcı özelliği baskın olan besinlerdir. Bu nedenle bu besinleri dikkatli tüketiniz.

    - Rezene Çayı, gaz problemlerinizin azalmasına yardım eder. Yemeklerden sonra veya kendinizi kötü hissettiğinizde içebilirsiniz.

    - Kimyon da gaz problemlerine iyi gelir. Yemeklerinize ilave ederseniz gaz oluşumunu büyük oranda engelleyecektir.

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