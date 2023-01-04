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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçını statta izledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçı statta izledi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maçı, stadyumda ilk kez maç izleme şansı elde eden çocuklarla birlikte izledik" ifadelerini kullanırken Galatasaray taraftarına da teşekkür etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçını statta izledi
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü konuk ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da maçı stadyumda takip etti.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak Galatasaray taraftarına da teşekkür eden İmamoğlu "Galatasaray - Ankaragücü maçını, ilk defa stadyumda maç izleme şansını elde eden çocuklarımızla birlikte izledik. İlgileri ve sevgileri için Galatasaray taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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