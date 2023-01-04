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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü konuk ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da maçı stadyumda takip etti.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak Galatasaray taraftarına da teşekkür eden İmamoğlu "Galatasaray - Ankaragücü maçını, ilk defa stadyumda maç izleme şansını elde eden çocuklarımızla birlikte izledik. İlgileri ve sevgileri için Galatasaray taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.